Presidenciável em Campina junta apoio da oposição e do líder do governo

A campanha para eleição do novo presidente da Câmara Municipal de Campina Grande é um dos destaques deste sábado na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

A aliança de vereadores da oposição, na próxima legislatura, com o reeleito vereador governista Saulo Germano (foto), do Podemos, coloca em xeque a liderança do reeleito prefeito Bruno Cunha Lima.

Até mesmo o atual líder da bancada governista, Luciano Breno (Avante), se incorporou à candidatura de predomínio oposicionista.

