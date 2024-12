Deputada nega aposentadoria da carreira política em encontro do Republicanos

A deputada estadual Francisca Motta negou que esteja em vias de encerrar sua trajetória política com a aposentadoria durante encontro realizado pelo Republicanos, nessa sexta-feira (13), partido ao qual é filiada e o neto, o deputado federal, Hugo Motta é o presidente da legenda na Paraíba.

Contudo, afirmou que a sua neta, Olívia Motta, será mais uma da família a ingressar na carreira política partidária e poderá sucedê-la. “A gente vem conversando e a nossa família se reúne para combinar sobre novos posicionamentos, mas eu ainda me sinto muito bem como deputada. Olívia é médica, acompanha o meu trabalho, sabe tudo do que eu faço e me acompanha da mesma forma como Hugo me acompanhou”, disse.

Portanto, conforme Francisca Motta, caso seja necessário e ela resolva sair da vida pública, informou à imprensa que já tem um nome que realmente irá fazer jus às mulheres da Paraíba, que é a médica Olívia Motta.

Sobre a trajetória política do neto, o deputado Hugo Motta, que está cotado para assumir a presidência da Câmara Federal em 2025, mas pode assumir outros rumos na política em 2026 para disputar ainda o cargo de governador da Paraíba ou o Senado, a deputada disse que é uma decisão muito pessoal.

“Ele ainda não foi eleito presidente e quando chegar sei que terá muitos compromissos com a Câmara e aliados, pois quase todos os partidos estão o apoiando e ele irá fazer, futuramente, uma análise com os próprios colegas e partidários e com certeza, ele tomará uma decisão bem coerente”, avaliou.