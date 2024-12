Prefeito de Campina se reúne com oposicionistas em Brasília

Casualmente, o prefeito Bruno Cunha Lima (União-CG) se reuniu com alguns edis da oposição em Brasília, na última quarta-feira, após a solenidade de posse do paraibano Vital do Rêgo Filho na presidência do Tribunal de Contas da União (TCU).

Entre eles, Anderson Almeida (PSB) e Marinaldo Cardoso (presidente), que dividiam uma mesa num shopping com os edis governistas Luciano Breno (Avante), Saulo Germano (Podemos) e Saulo Noronha (MDB).

Alguns edis campinenses também se encontraram com Bruno, com o deputado Romero Rodrigues (Podemos) e com o senador Veneziano Vital (MDB) quando da solenidade de repasse do trecho ferroviário urbano de Campina Grande à gestão municipal, por cessão, fato que ainda será ´debulhado´ nesta Coluna.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

