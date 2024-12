Oposição fecha apoio para impor derrota ao prefeito de Campina Grande

De forma articulada, nove vereadores da futura bancada de oposição na Câmara Municipal de Campina Grande ´fecharam´ apoio ao presidenciável Saulo Germano, do Podemos, para presidir a ´Casa de Félix Araújo´ a partir de 1º de janeiro próximo.

Aninha Cardoso (Republicanos), esposa do atual presidente do Legislativo, Marinado Cardoso, Rostand Paraíba (PP), Olímpio Oliveira (Podemos), Anderson Almeida (PSB e atual líder do bloco de oposição), Jô Oliveira (PCdoB), Valéria Aragão (Republicanos), Valéria Assunção (PSB), Wellington Cobra (PSB) e Tertuliano Maracajá (Republicanos) se perfilaram ao lado de Saulo Germano.

Na foto aparecem quatro edis da futura bancada governista: Saulo Noronha (MDB), Dinho (PSDB), Luciano Breno (Avante) e Frank (Podemos).