Eleição para presidente da Câmara: base governista em Campina está rachada

Sobre a eleição do novo presidente da Câmara de Campina, segue ´rachada´ a futura base do prefeito Bruno Cunha Lima (União), com a sobra de presidenciáveis e a ausência de convergências.

Alguns postulantes já buscam envolver nesse processo os presidentes estaduais do União Brasil e MDB, senadores Efraim Filho e Veneziano Vital, respectivamente.

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

