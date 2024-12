Bancada do União em Campina celebra unidade´ para disputar cargo

Nesta quinta-feira, a futura bancada do União Brasil na Câmara campinense – Carol Gomes, Alexandre do Sindicato, Ivonete Ludgério, Rafafá e Fabiana Gomes – celebrou um ´pacto´ de marchar unida para a eleição do futuro presidente.

*com notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

