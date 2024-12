João Azevêdo prestigia posse de ministro Vital do Rêgo no TCU

João Azevêdo prestigia posse de ministro Vital do Rêgo Filho na presidência do TCU

O governador João Azevêdo prestigiou, na manhã desta quarta-feira (11), em Brasília, a cerimônia de posse do ministro Vital do Rêgo Filho na presidência do Tribunal de Contas da União (TCU), cargo que passa a ocupar a partir de 1º de janeiro de 2025. Na ocasião, também foi empossado o ministro Jorge Oliveira como vice-presidente da Corte.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual parabenizou o ministro Vital do Rêgo Filho pela ascensão ao cargo de presidente do TCU.

“Nós desejamos muito sucesso ao ministro Vital do Rêgo nessa missão que ele passará a ocupar. Tenho certeza de que terá uma atuação exitosa, contribuindo para o bom andamento das gestões públicas, que resultam na eficiência de políticas públicas e na melhoria da qualidade de vida das pessoas”, frisou.

Em seu pronunciamento, o ministro Vital do Rêgo Filho afirmou que sua passagem pela presidência no TCU será marcada por ações que tenham como objetivo principal o bem-estar da sociedade brasileira.

“Nós pretendemos manter uma gestão em caráter colaborativo nas relações institucionais, com tecnicidade nas decisões e com uma linguagem acessível e clara. O cidadão será a bússola da nossa gestão e auditor social. Já fizemos muito e temos muitos desafios e vamos continuar rigorosos nas contas públicas, na gestão fiscal para garantir a redução da profunda desigualdade do povo brasileiro”, pontuou.

Perfil – Natural de Campina Grande, o paraibano Vital do Rêgo Filho é formado em Medicina e Direito, exerceu mandatos eletivos como vereador por duas vezes, deputado estadual por três legislaturas, deputado federal e senador. Em 2014, ele assumiu o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União por indicação do Senado Federal.