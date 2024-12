Luciano Cartaxo defende renovação no PT

O deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) afirmou nesta terça-feira (10), durante entrevista a um programa de rádio em João Pessoa, que o Partido dos Trabalhadores passará por um processo de renovação interna no segundo semestre de 2025.

As mudanças incluirão a eleição de novos presidentes para os diretórios nacional, estaduais e municipais.

Cartaxo descartou candidatar-se à presidência dos diretórios estadual (Paraíba) ou municipal (João Pessoa), mas destacou que trabalhará ativamente para eleger lideranças comprometidas com o fortalecimento do partido.

“Nós vamos construir para que a gente possa fazer uma renovação dentro do partido. Eu não estou colocando meu nome para a presidência, mas vamos dialogar para eleger presidentes que tenham comprometimento com o fortalecimento do PT”, afirmou.

Segundo o parlamentar, o período de renovação interna deve começar em julho de 2025, quando as eleições internas do partido estão previstas para ocorrer.

Luciano Cartaxo também comentou sobre o resultado das eleições municipais de 2024, nas quais ficou em quarto lugar na disputa pela Prefeitura de João Pessoa, com 11,77% dos votos.

Apesar do desempenho modesto, ele reiterou seu compromisso com a cidade e declarou que focará em sua reeleição como deputado estadual em 2026.

Além disso, Cartaxo reafirmou sua posição como integrante da base de apoio do governador João Azevêdo, mesmo após divergências de alianças durante o último pleito.

Ele destacou que ambos mantiveram um diálogo respeitoso, evitando conflitos que poderiam prejudicar o governo do estado.

“Tive uma conversa com o governador durante o processo eleitoral, e blindamos uma certa ‘guerra’ que poderia acontecer. Nosso debate foi meramente sobre João Pessoa”, explicou.