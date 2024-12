Deputada sugere Daniella Ribeiro para o Tribunal de Contas do Estado

Na tribuna da Assembleia Legislativa da Paraíba, nesta terça-feira (10), a deputada estadual Drª Paula (PP) sugeriu o nome da senadora Daniella Ribeiro (PSD) para ocupar uma das três vagas que serão abertas no Tribunal de Contas do Estado (TCE) com a aposentadoria de conselheiros.

Drª Paula destacou a importância da representatividade feminina em espaços de poder e defendeu que uma mulher assuma a presidência da Corte de Contas. “É mais do que justo que uma mulher ocupe a presidência do Tribunal de Contas do Estado. E cito, começo até a citar o nome de uma mulher, a nossa senadora Daniella Ribeiro, que tem todos esses critérios para assumir. É um momento que realmente nós, como mulheres, estamos sim reivindicando”, afirmou a deputada.

Entretanto, em entrevista a um programa de rádio, a senadora Daniella Ribeiro agradeceu a lembrança de seu nome, mas descartou qualquer pretensão de assumir uma vaga no TCE, ressaltando que seu foco está voltado para a reeleição ao Senado Federal.

“Sempre é uma honra muito grande, uma alegria ter seu nome lembrado, traz espaços importantes, representativos. Isso reflete muito que eu fico feliz com o trabalho que a gente vem realizando. Mas eu quero agradecer à doutora Paula pela lembrança do meu nome, mas estou extremamente focada na eleição para o Senado Federal. Ano que vem vamos assumir a primeira secretaria, se assim Deus nos permitir, em tudo que está encaminhado”, declarou Daniella.