Jhony Bezerra comenta sobre pré-candidatura a deputado em 2026

O presidente da PBSaúde, médico Jhony Bezerra comentou com a imprensa a sua postulação nas eleições de 2026 a uma vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba, cuja candidatura já tem causado burburinhos dentro o PSB, partido pelo qual deve entrar na disputa ainda com os socialista, Tibério Limeira, Pollyanna Dutra e outros deputados que vão partir para a reeleição.

Segundo ele, foi uma decisão tomada em conjunto com o governador João Azevêdo e faz parte do projeto do partido, o PSB, do qual ele é filiado e disputou recentemente a Prefeitura de Campina Grande.

“Teremos sim, a nossa candidatura para deputado estadual juntamente com outros companheiros que fazem parte do governo, como é o caso de Tibério Limeira e Pollyanna Dutra, e acredito que esses nomes venham a fortalecer o partido”, avaliou.

Bezerra acredita que sua atuação como secretário de Saúde e agora como presidente da Fundação Saúde, terá o seu credenciamento para se eleger ao cargo. Seu foco de trabalho será o Compartimento da Borborema, porque quer voltar a disputar a Prefeitura de Campina Grande.

“Quero estar cada vez mais perto dos campinenses para que a gente possa, em 2028, voltar à disputa ou até mesmo numa eleição suplementar, se for essa a decisão da Justiça, disputar novamente a Prefeitura de Campina Grande”, destacou.