O presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo (foto), criticou o anúncio antecipado de oposição do vereador reeleito Marcos Henriques ao prefeito também reeleito Cícero Lucena (PT), esquecendo que a direção nacional quer o apoio de todos na reeleição do presidente Lula em 2026.

Conforme Macedo, foi muito correta a decisão do PT de apoiar Cícero Lucena no segundo turno das eleições e que é fundamental construir uma relação com o gestor para as eleições de 2026. “Eu quero Cícero votando em Lula. Eu quero toda a base que sustenta o governo municipal votando em Lula, assim como eu quero a base de João Azevêdo, votando em Lula”, disse.

Ele disse que entende que o vereador Marcos Henriques foi oposição a Cícero durante quatro anos e não se pode querer que ele dê “um cavalo de pau” em 24 e vá para a base do governo, mas espera continuar dialogando com o vereador.

“Tem que esperar a posição da instância que não se posicionou ainda. Essa é a minha posição e acho que a gente tem que ter uma relação com Cícero Lucena. O vereador tem seu posicionamento, mas tem que esperar pela instância, que deve nos próximos dias tomar uma decisão sobre isso”, destacou.

Macedo avalia que o PT deve construir uma boa relação, apresentar propostas, porque o partido tem divergências com todos os governos, mas o partido tem que ter maturidade política para dizer que quer contribuir em diversos setores do governo.

“O que será estranho é a gente está na oposição durante dois anos e querer que Cícero vote em Lula em 2026, mas acho que tem tempo pra gente conversar com o vereador Marcos Túlio e a direção nacional e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos”, completou.