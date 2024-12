Deputado nega crise na relação política com aliados em Queimadas

Apesar de periódicas especulações no meio político, o deputado estadual João Paulo Segundo (PP) disse à Coluna que inexiste qualquer estremecimento na sua relação política com o ex-deputado ´Doda de Tião´ e com o prefeito ´Carlinhos de Tião´, ambos com atuação na cidade de Queimadas.

“Tenho uma boa relação com todos eles, não há nenhuma dificuldade, não há nenhum distanciamento, muito pelo contrário”, reforçou João Paulo.

*tópicos da coluna Aparte, escrita pelo jornalista Arimatéa Souza.

