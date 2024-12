O deputado paraibano Damião Feliciano (´deputado do coração´) [foto] está cotado para assumir no começo de 2025 a liderança do partido União Brasil na Câmara Federal.

Ao cabo de três anos consecutivos, Elmar Nascimento (BA) não continuará no posto.

*Informações publicadas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

