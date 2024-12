Napoleão Maracajá crítica dinâmica de votações na Câmara de Campina Grande

O vereador Napoleão Maracajá (PT) manifestou, durante sessão na Câmara Municipal de Campina Grande, sua insatisfação com a forma como as votações estão sendo conduzidas.

O parlamentar destacou a falta de regularidade nas sessões e criticou a concentração de projetos importantes para serem votados de uma só vez, sem o devido debate e transparência com a população.

“Eu estou muito tranquilo com relação a isso. O meu posicionamento aqui, o meu compromisso com o nosso mandato ainda depende do início ou do começo da legislatura. Eu acho que a gente perdeu muito tempo. Eu não acho justificativo, plausível nenhum, não parar há dois meses antes da eleição e deixar de votar e ter uma sessão só. Eu sempre me contrapus a isso. Eu não sou contra, não há justificativa para isso”, afirmou Napoleão.

O parlamentar também mencionou o impacto negativo dessa dinâmica para a qualidade das decisões tomadas e a falta de envolvimento popular no processo legislativo.

“Acho também desrespeitoso ter que votar, fazer concentração para votar muita coisa no dia porque passou muito tempo sem fazer nada. Isso não é decente, além de ser desnecessário. Passa muito tempo sem votar nada . Aí vota tudo de uma vez só, sem grandes debates, sem grande discussão. E, principalmente, o que é mais importante, sem a população saber o que está sendo votado. O correto é primeiro informar a população para depois votar”, enfatizou.

Napoleão Maracajá também defendeu mudanças na condução administrativa da Casa, exigindo maior cobrança por compromisso dos vereadores.

“De quem é a responsabilidade fundamental por isso estar acontecendo? Olha, eu acho que de todos, das duas bancadas. Inclusive a oposição, porque a maioria também tem faltado muito. Eu acho que é de todo mundo. Agora, isso só vai mudar quando a gente tiver nesta casa uma mesa diretora que trata os vereadores como os trabalhadores comuns são tratados”, concluiu.