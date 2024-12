Alexandre Pereira faz apelo por votações e diálogo na Câmara de Campina Grande

O vereador Alexandre Pereira (União Brasil) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Campina Grande nesta semana para fazer um apelo aos seus colegas parlamentares, destacando a importância da aprovação de projetos essenciais antes do recesso legislativo, previsto para iniciar no próximo dia 20. Em sua fala, ele reforçou a necessidade de diálogo entre as bancadas e mencionou a disposição do prefeito em encontrar soluções para as demandas pendentes.

“Tem sido essa a nossa posição, um empenho de pedir aos colegas vereadores que possam tentar nos ceder. Se não é possível atender ao pleito, ao PCQ, que lá está estabelecido pela lei, que foi votada legitimamente nesta casa, nós possamos sentar e dialogar. Isso já foi apresentado e eu levei ao conhecimento do prefeito, que estamos trabalhando nesse processo. O prefeito já se mostrou bastante aberto ao diálogo, e eu acredito que nós vamos conseguir, ainda nesta semana, ter uma posição definitiva na condução dessas emendas”, afirmou Alexandre.

O parlamentar destacou que, até o momento, mais de 25 dotações orçamentárias aguardam votação, o que inclui projetos de caráter urgente. Ele também pontuou a importância de ajustar o orçamento para o próximo ano e garantir a reserva de contingência, que assegura emendas para 2025.

“Ainda há alguns detalhes no orçamento. Precisamos que o socialista solicite esse orçamento de volta para as correções e para fazer algumas modificações, entre elas a reserva de contingência e a garantia das emendas para o ano de 2025. Isso nós estamos aguardando, porque até esta semana teremos, com certeza, um diálogo do prefeito com as duas bancadas, situação e oposição, para encontrarmos um denominador comum”, explicou.

Alexandre Pereira reforçou ainda que a saída para o recesso está condicionada à aprovação do orçamento e apelou para o engajamento dos vereadores, especialmente da oposição, no sentido de avançar nas discussões.

“Temos feito diariamente um apelo aos colegas da oposição para que também abram o diálogo, para que possamos dar prosseguimento. Porque a casa só sairá de recesso a partir do dia 20 se tivermos votado no orçamento”, concluiu o vereador.

*Vídeo: ParaibaOnline