Deputado participa de encontro do PT para avaliar desempenho do partido nas eleições de 2024

O deputado Luciano Cartaxo, que foi candidato a prefeito de João Pessoa pelo PT, mas não obteve sucesso nas urnas e o partido elegeu apenas um vereador, participa nesta quinta-feira (05), em Brasília, de uma encontro nacional, no qual será feito uma avaliação do desempenho do partido no processo eleitoral deste ano.

Segundo ele, o Partido dos Trabalhadores está precisando fazer uma leitura do cenário, o que aconteceu com o partido, que saiu com poucos prefeitos eleitos, com apenas um entre as capitais, o resultado eleitoral em si, o projeto do futuro partidário e a reeleição do presidente da República, Lula, para 2026.

“Tudo isso vai ser discutido e eu quero estar presente, quero ouvir, quero opinar e acredito que é importante a gente fazer primeiro essa avaliação para que a gente possa pensar para daqui a dois anos, qual o rumo que o PT vai tomar não só aqui na Paraíba, mas no Brasil todo”, disse

Cartaxo opina que o encontro será um processo de diálogo, de avaliação e de maturidade para que se possa mudar a política do partido e projetá-lo para ganhar as eleições em 2026 em vários estados do Brasil e tentar construir lideranças.

“Eu acho que esse processo de autofagia não favorece o PT e o fundamental é que se faça uma boa avaliação em relação a esse cenário”, avaliou.