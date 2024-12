Vereador coloca nome à disposição para chapa majoritária do PSB em 2026

O vereador reeleito da Câmara Municipal de João Pessoa, Marcos Henriques (PT), colocou o nome à disposição para participar da chapa majoritária do PSB na Paraíba nas eleições de 2026.

Segundo ele, o Partido dos Trabalhadores quer ser ouvido, além de ser um partido que governa o país e faz parte da base de apoio do governador João Azevedo (PSB).

“Então, nada mais justo do que nós pleitearmos estar na chapa majoritária. Nomes não faltam. Nós temos vários nomes importantes dentro do PT. Meu nome está à disposição para a gente poder compor uma chapa consistente, que represente todas as regiões do nosso estado”, disse.

Contudo, adverte que o PT vai debater essa participação no momento oportuno, no que diz respeito à formação da chapa majoritária, na qual o PT, possivelmente, deve se incluir e é a chapa que vai estar com com o PSB.

O vereador voltou ainda a ratificar o seu posicionamento de oposição na CMJP ao prefeito reeleito, Cícero Lucena (PP), muito embora tenha votado nele. A questão do voto foi somente em cumprimento a resolução do PT que proibiu voto ou coligação com o PL. Como em João Pessoa, Marcelo Queiroga (PL) levou as eleições para o segundo turno, o voto petista foi para o Progressistas.