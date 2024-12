Deusdete Queiroga: estou preparado para ser candidato a governador

Para o secretário de Infraestrutura do Estado, Deusdete Queiroga, citado por João Azevedo como um dos nomes cotados para a sua sucessão, disse que “o que se percebe com muita clareza é uma inclinação muito forte por parte do governador de ser candidato ao Senado”, abrandou o secretário.

Mas logo em seguida o secretário foi ao ponto: “Evidentemente, numa situação em que ele (João), por algum motivo, desista de ser candidato a senador e fique no governo até o final, aí sim há uma possibilidade de um nome do partido ou de um partido aliado”.

Ainda de acordo com Deusdete, “o critério, que ele (João) vai levar em conta, ele ficando no governo, é primeiro a possibilidade de ter um nome com viabilidade eleitoral dentro do PSB. Caso isso se confirme, a tendência é essa”.

“Caso não tenha essa viabilidade, você tem PP, Republicanos, vários partidos aliados, e no futuro definir essa posição”, emendou.

Deusdete Queiroga, por fim, afirmou que “estou na vida pública há mais de 30 anos, fui deputado estadual em 1990. Preparado, evidentemente eu estou. Agora, ainda tem muita conversa e muita água para rolar. E a gente espera que ao longo de 2025 a gente avence nessa construção”.

