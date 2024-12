Presidente do Republicanos trata candidaturas ao governo pelo partido como especulação

O presidente do Republicanos na Paraíba, deputado federal, Hugo Motta disse em entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (02), que não passa de especulação candidatura lançada ao governo do estado para 2026 pelo partido.

Muito embora disse ser legítima a postulação do deputado estadual, Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa, mas isso será tratado no tempo certo com o partido e com demais para que a partir daí tudo se defina.

“Até lá tudo não passa de especulação e cada um se coloca no direito de apresentar o seu nome na Paraíba”, avaliou.

Para Motta, o presidente Adriano Galdino é uma das maiores lideranças políticas do estado, preside um poder, demonstra muito compromisso com a Paraíba e nada mais natural do que colocar o seu próprio nome na disputa majoritária de 2026.