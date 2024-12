O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), rebateu as críticas do deputado Chió (Rede) -que faz parte da base governista – sobre o estado ainda distribuir água por meio de carro-pipa quando, segundo ele, o paraibano deveria ter água na torneira. Conforme Azevêdo, para se fazer crítica é preciso fazer uma análise técnica e com dados reais.

“Eu também concordo que o bom era que houvesse adutoras em todos os distritos rurais, para que a gente pudesse ter água nas torneiras. Só que isso é um sonho, até porque a gente tem que fazer uma análise técnica da possibilidade de fazer esse atendimento”, disse.

Azevêdo enfatizou ainda que não existe atendimento por carro-pipa na zona rural. “Nós vamos deixar a Paraíba em 2026, absolutamente, com segurança hídrica em todos os municípios e em todas áreas urbanas”, assegurou.

Ele explicou ainda que para as áreas rurais, existem programas de perfuração de poços com sistema de abastecimento descentralizado, através do Cooperar, que foi implantado sistema de abastecimento simplificado, sistema de abastecimento complexo e sistema de dessalinização.

Azevêdo disse ainda que a operação carro-pipa é para servir às comunidades rurais que estão isoladas e não se tem uma rede de água chegando até elas, e acredita que vai haver a necessidade de continuar com esse serviço durante muito tempo ainda.

“Nós queremos é ter, com certeza, a segurança hídrica de todas as cidades e manter o programa de perfuração de poços, de dessalinizador, de sistema de abastecimento de água como nós estamos fazendo. E estamos fazendo muito”, argumentou.