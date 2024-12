Ex-prefeitável do PSB reafirma veto à candidatura de vereador governista

O ex-prefeitável socialista em Campina se pronunciou novamente sobre a eleição (1º de janeiro próximo) para a presidência da Câmara de Vereadores local.

“Não vou esconder o meu descontentamento com vereador nosso apoiando Alexandre do Sindicato. Não vejo com bons olhos a candidatura dele (…) Ele serviria como um auxiliar do prefeito”, verbalizou Jhony.

Segundo o socialista, os diretórios municipais do PSB e do Republicanos vão divulgar Resoluções para orientar o voto dos seus vereadores na referida eleição.

* informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

Aparte: ´Overdose´ de Euros na Paraíba