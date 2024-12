Deusdete Queiroga reafirma nome para a disputa ao governo em 2026

O secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga, ratificou que o nome dele está à disposição do PSB para disputar o governo do Estado nas eleições de 2026. Porém, essa condição só será viabilizada, segundo Queiroga, se o governador João Azevêdo ficar até o término da gestão.

Contudo, ele disse que está ciente de que o que se percebe com clareza é que há uma inclinação muito forte por parte do governador de ser candidato ao Senado.

“Ele já colocou isso. Evidentemente, que numa situação em que ele, por algum motivo, desista de ser candidato a senador e fique no governo até o final, há uma discussão e possibilidade de termos um nome do partido ou de um partido aliado. Acho que foi nessa conjuntura que ele colocou”, comentou.

Deusdete acredita que o critério de escolha do candidato, caso o governador fique no governo, será de um nome com viabilidade eleitoral dentro do PSB.

“Caso isso se confirme, acho que a tendência é essa. Caso não tenha essa viabilidade, ele pode procurar nos aliados PP, Republicanos e vários outros partidos aliados para definir no futuro essa posição”, avaliou.