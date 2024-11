Vice-presidente da ALPB comenta projeção de Galdino na disputa pelo governo da Paraíba

“Adriano está mais do que pronto”. A declaração é do vice-presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, eleito para o segundo biênio 2025/2026, deputado Felipe Leitão (PSD), ao falar sobre a projeção do deputado Adriano Galdino (Republicanos) na disputa pelo cargo de governador nas eleições de 2026, ele que foi reeleito para presidir mais uma vez o Poder Legislativo.

“Pelo que a gente tem visto, não só eu mas todos os colegas deputados, ele está pronto, preparado e querendo e isso é o mais importante: ter disposição para disputar o cargo”, disse, acrescentando a importância de Galdino ter se antecipado na colocação do nome à disposição do grupo político. “Quem é coxo, parte cedo”, brincou Leitão.

Conforme o deputado, Galdino já está trabalhando andando por todos os municípios da Paraíba. “Ele é uma liderança inconteste não somente no Estado, mas também na Casa de Epitácio Pessoa, onde foram realizadas três eleições e nessa legislatura teve essa peculiaridade, porque já tinha sido realizada duas eleições da Mesa e ele foi eleito a presidente nas duas”.

“Mas, com a questão do Supremo Tribunal Federal fizemos novas eleições e novamente ele foi unânime. É algo nunca antes visto na história da Assembleia Legislativa da Paraíba. Uma Casa tão plural com tantos pensamentos diferentes, divergentes, e você conseguir unificar essa Casa, em torno do seu nome, tem que ter muitas qualidades e muitas virtudes e Adriano é assim”, destacou.

Contudo, lembrou que, evidentemente, que terão que conversar ainda com o governador João Azevedo (PSB) para avalizar a postulação do presidente Adriano Galdino.