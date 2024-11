Vereador adere a Dinho nas eleições da Mesa Diretora da CMJP

O vereador eleito Rômulo Dantas (Mobiliza) anunciou apoio, nesta sexta-feira (29), ao projeto de reeleição do atual presidente da Câmara de João Pessoa, Dinho Dowsley (PSD).

Com isso, o número de apoiadores do atual mandatário sobe para 23 entre os parlamentares eleitos para a próxima legislatura.

A formalização do apoio de Dantas para o biênio 2025/2026 ocorreu durante encontro no início da tarde.

O vereador atribuiu a adesão ao reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por Dinho ao longo dos últimos anos. Entre as conquistas dele à frente da Casa está a construção da nova sede do Legislativo, em frente ao prédio atual.

Desde que iniciou as articulações visando a disputa da reeleição, o presidente tem recebido sucessivas manifestações de apoio. Nesta semana, participou de uma reunião com 17 vereadores (18 com ele). No evento, outros quatro parlamentares fizeram videochamada para confirmar a adesão.

A eleição para a escolha do novo presidente ocorrerá no dia 1º de janeiro, logo após a posse dos novos vereadores. Neste ano, graças à mudança no Regimento da Casa, foram eleitos 29 parlamentares para a próxima Legislatura. Antes disso, o número máximo era de 27.