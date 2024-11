O líder do governo na Assembleia Legislativa da Paraíba, Chico Mendes (PSB), não viu o discurso do colega de bancada Chió (Rede) como uma crítica ao governo, que disse da tribuna, que era um retrocesso, uma vergonha para a Paraíba a distribuição de água ainda por meio de carro-pipa no interior do Estado, quando já deveria ter água nas torneiras.

Para o líder, é mais do que republicano o Parlamento e seus deputados, seja de qual base for, oposição ou situação, externar o que acha ou o que pensa. “Nós recebemos isso com serenidade, com naturalidade também, e obviamente que vamos continuar dialogando sempre quando for preciso com o deputado Chió e com qualquer outro deputado da nossa base ou da oposição sem nenhum problema”, disse.

Chico Mendes lembrou que quem sabe como era o passado da Assembleia Legislativa e que convive hoje com a nova Assembleia e que tem como presidente o deputado Adriano Galdino (Republicanos) e ele na liderança no governo, vê a serenidade, a leveza com que tem sido conduzido, tratado e se comportado o Parlamento.

“Chió é um valoroso, que nós temos muito respeito por ele, e eu não tenho dúvidas de que o que estiver para ser dialogado para melhorar, o governo fará e nós faremos”, argumentou.