Deputado acredita que Azevedo deve definir sua saída ou não do governo já em 2025

Até para manter a unidade do grupo e resolver a composição das quatro vagas da majoritária que estarão na disputa das eleições de 2026, sendo elas a de governador e vice e duas para o Senado Federal, o deputado Mersinho Lucena (PP) opina que o governador João Azevedo (PSB) deve definir a saída do governo já no próximo ano.

Em entrevista concedida à imprensa nesta sexta-feira (29), Lucena disse que toda conjuntura política feita hoje vai depender da decisão do governador que é o líder maior do grupo e é quem vai conduzir o processo político de 2026. “Ele tem que tomar essa decisão também para que a gente possa trabalhar os outros nomes nas outras conjecturas, que podem surgir”, disse.

Segundo ele, se o governador decidir ficar, tem que dizer qual dos nomes vai apoiar à sucessão , se é o prefeito Cìcero Lucena (PP), o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino (Republicanos), ou o secretário Deusdete Queiroga. “Tudo tem que ser conversado, mas a gente não pode deixar para conversar como foi em 2022, muito pra frente. Acredito que agora em 2025 tudo tem que ser definido”, avaliou.