Aparte: PT e PV pretende encerrar a federação partidária

Tradicionais aliados na política brasileira, PT e PV avaliam não renovar a federação que formam com o PCdoB após conflitos nas eleições municipais de 2024.

A união, que ajudou siglas menores a atingir a cláusula de barreira, agora enfrenta críticas internas, informou o jornal O Globo.

Petistas acreditam que a aliança limita suas opções políticas, enquanto o PV reclama da falta de autonomia e do autoritarismo do PT, o que contribuiu para a queda de prefeituras no último pleito.

*com informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

