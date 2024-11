Líder da oposição na ALPB lamenta o não aumento da bancada

O líder da oposição na Assembleia Legislativa Paraíba, George Morais (União Brasil), falou sobre a frustração de não poder contar mais com alguns deputados, que estavam querendo aderir à bancada por querelas políticas com o governador João Azevêdo (PSB) durante as eleições municipais e alguns já vinham votando contra projetos de interesses do governo.

Mas o governo conseguiu se articular e trazer de volta para a base os deputados tidos como os que iriam aderir à bancada de oposição, a exemplo de Dra. Paula (PP), Júnior Araújo (PSB), Luciano Cartaxo (PT), Jane Panta (PP) e Eduardo Brito (Solidariedade). Pelo menos, havia uma contabilidade em cima desses nomes, porém nenhum deles havia se pronunciado sobre tal possibilidade.

“Eu lamento a decisão política que foi tomada pelos deputados, mas, obviamente, que a respeito. Lamento porque foram ferrenhos opositores nos últimos dois anos, sistematicamente, votando contra as pautas apresentadas pelo Poder Executivo. Agora, caberá a eles apresentar essa posição individual e a justificativa”, ressaltou.

Morais disse ainda que entende o movimento do governo contra a oposição em resposta à derrota nas eleições em Campina Grande e pelo recente movimento em Brasília, onde os senadores Efraim Filho, Veneziano Vital do Rego, líderes do PSDB e do MDB, abriram as portas dos seus gabinetes e receberam mais de 100 prefeitos paraibanos.

“Mas isso faz parte da dinâmica do jogo da política. A oposição, aqui na Assembleia Legislativa, permanecerá vigilante e fiscalizadora”, assegurou o líder.