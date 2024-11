Jhony Bezerra: “A AIJE vai dizer se Bruno ganhou ou não as eleições em Campina Grande”

Em entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira (27), o ex-candidato a prefeito de Campina Grande pelo PSB, que agora assume a presidência da PB Saúde, Jhony Bezerra, demonstrou que não aceitou ainda o resultado das urnas.

Segundo ele, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) interposta contra o prefeito reeleito, Bruno Cunha Lima (União Brasil), vai provar ou não a vitória do pleito de 2024.

Bezerra conseguiu levar as eleições para o segundo turno, mas não obteve êxito, atribuindo a derrota ao uso excessivo da máquina administrativa pelo prefeito reeleito. “Uma Prefeitura que contrata vinte mil prestadores de serviço, são vinte mil famílias, multiplicando por quatro dá oitenta mil pessoas, você acha que não muda o resultado de uma eleição? Evidentemente que muda”, afirmou.

Segundo ele, o Tribunal de Contas do Estado tem o papel de avaliar as contratações irregulares, assim como o Ministério Público Eleitoral porque foram feitas contratações em período vedado pela legislação eleitoral, mas o prefeito disse que a ação é “jus sperniandi.”

“Então por que o promotor mandou seguir com a AIJE? Quer dizer que o promotor também está esperneando? A AIJE é muito robusta, mas eu não quero discutir o resultado das eleições. Eu respeito o resultado e me coloco como uma liderança que vai liderar a oposição. Estou fazendo o trabalho de oposição e vai cobrar, mas a justiça vai provar que esse abuso de poder econômico, esse excesso de contratação interferiram no resultado das eleições”, avaliou Jhony Bezerra.