Assembleia da Paraíba vai escolher 3 conselheiros do TCE

Na última segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraiba, Adriano Galdino, teve um encontro com conselheiros do Tribunal de Contas do Estado.

Na conversa, ele obteve a confirmação da aposentadoria compulsória, dia 19 de dezembro próximo, do conselheiro Arthur Cunha Lima, e em outubro de 2025, igualmente por aposentadoria, a ´expulsória´ de Fernando Rodrigues Catão.

Atual presidente do TCE-PB, Nominando Diniz confirmou ao deputado que pretende antecipar para o final do ano que vem a sua própria aposentadoria.

Os deputados estaduais da atual legislatura terão a possibilidade de fazer – no intervalo de 1 ano – três indicações para a ´Corte de Contas´.

*notícias da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

