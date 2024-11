O governador João Azevêdo avisou ao vereador campinense Rostand Paraíba (PP) que a sua filha Pollyana dos Santos Miranda Bezerra será recontratada pelo governo estadual “para outra função”.

Pollyana – que equivocamente esta coluna creditou como irmã do vereador, mas na verdade é sua filha – foi exonerada na última semana da equipe do vice-governador Lucas Ribeiro (PP).

Rostand (foto) informou à Coluna que, a partir de agora, passa a integrar diretamente o grupo do governador, e registrou a solidariedade imediata que recebeu do secretário de Estado da Administração, Tibério Limeira.

Por sinal, Tibério comentou (segundo o parlamentar) que se soubesse que o pedido de demissão era da filha do edil, não a teria publicado no Diário Oficial do Estado.

