Deputado João Paulo Segundo destaca alianças políticas nas bases

O deputado estadual João Paulo Segundo (Progressistas), representante da região de Boqueirão, concedeu entrevista ao ParaibaOnline, onde abordou o fortalecimento de suas alianças políticas e a atuação em prol dos municípios que compõem sua base eleitoral.

Ele destacou a ampliação de suas parcerias desde que assumiu o mandato, destacando o apoio de prefeitos e lideranças em diversos municípios.

“Fui eleito com três prefeitos, mas hoje a gente conta com o apoio de seis. A nossa base abrange quinze municípios, e desses, seis prefeitos foram eleitos. Estamos aqui para dar apoio ao povo e fortalecer nossa política de base, sempre dialogando diretamente com as demandas locais”, explicou.

Ao ser questionado sobre sua parceria com o grupo político de Queimadas, liderada pelo prefeito Carlinhos de Tião, João Paulo Segundo reafirmou o compromisso e destacou a proximidade com o gestor.

“Eu mantenho uma boa relação com todos eles, sem nenhum distanciamento. Carlinhos é um exemplo de gestão na Paraíba, especialmente na educação. Se ele for candidato, estarei ao lado dele na campanha, sem dúvida nenhuma”, declarou.

João Paulo Segundo também fez uma análise do último pleito no Boqueirão, que teve um resultado mais apertado em comparação com as eleições anteriores.

“Foi uma eleição disputada, com uma diferença de 644 votos. Eu venho de uma tradição política familiar e estou comprometido em apoiar mais de perto o prefeito Marcos, reforçando a gestão dele e fortalecendo nossa base na cidade”, afirmou.

Por fim, o parlamentar ressaltou a importância do diálogo constante com lideranças e participantes para o sucesso de sua atuação política.

“Cada cidade e cada região têm sua participação e sua importância. Continuaremos trabalhando juntos para atender às demandas e fortalecer a representatividade do povo”, concluiu.

Assista a entrevista completa: