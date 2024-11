Secretária e ex-prefeitável campinense divulga nova de esclarecimento

Acerca de denúncias publicadas na mídia e em redes sociais, relacionadas ao recém-findo processo eleitoral em Campina Grande, a secretária de Estado do Desenvolvimento Econômico e ex-prefeitável pelo PSD, Rosália Lucas, enviou uma ´Nota de esclarecimento´, cujo teor é publicado a seguir, na íntegra.

“Nesta sexta-feira (22/11), recebi com indignação e surpresa a informação de que ex-servidores da Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba publicaram denúncias falaciosas e infundadas que ferem a minha honra e dignidade, com claro propósito de me prejudicar.

Acusações que não condizem, primeiramente, com os meus princípios, conduta pessoal e tampouco com a minha trajetória profissional.

Diante disso, tomarei as medidas cabíveis e necessárias diante da justiça para o restabelecimento da verdade”.