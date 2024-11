O deputado Bosco Carneiro (Republicanos) explicou o motivo do seu retorno à base governista na Assembleia Legislativa, ele que anteriormente atuava como ferrenho opositor ao governador do Estado, João Azevêdo (PSB).

Segundo ele, a divergência entre ele e o governador, se deu no segundo turno das eleições de 2022, quando Azevedo disputou à reeleição com o então deputado Federal, Pedro Cunha Lima (PSDB), por conta do seu reduto político em Alagoa Grande e que refletiu no seu posicionamento na Assembleia Legislativa.

Mas agora foi convencido de que o Republicanos precisa estar unido , mais forte e mais coeso no apoio ao governo João Azevedo visando o projeto de 2026.

“Recebi o convite pessoal do governador demonstrando todo o interesse nessa parceria para que a gente possa levar mais obras e ações para os municípios que eu represento. Eu aceitei o convite e estou de retorno à base de sustentação na Assembleia”, destacou.

O deputado disse ainda que vai procurar contribuir, mas vai manter a sua posição em defesa das categorias, que representa. Contudo, disse ainda que ficou muito feliz em ter recebido o convite, de ter recebido a confiança do governador e junto com seu filho João Bosco Carneiro Neto, que foi eleito prefeito de Alagoa Grande, vai manter a parceria objetivando fortalecer o Republicanos para 2026.