Vice-governador demite irmã do líder do PP na Câmara de Campina

A edição desta quinta-feira do Diário Oficial do Estado publicou a exoneração de Pollyana dos Santos Miranda Bezerra do cargo de assessoria no gabinete da vice-governadoria, símbolo CAD-4.

Pollyana é irmã do vereador campinense Rostand Paraíba, líder do partido Progressista, que é presidido na cidade pelo vice-governador Lucas Ribeiro, de quem partiu a decisão da exoneração.