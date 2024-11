Secretário-adjunto apresenta avanços da Secretaria de Administração

Em meio às discussões da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2025, o secretário-adjunto de Administração de Campina Grande, Aquino Leite, apresentou nesta semana um detalhado balanço das ações da Pasta.

O encontro reuniu secretários, conselheiros, vereadores e a sociedade civil com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre o orçamento previsto e os avanços obtidos pela secretaria ao longo dos últimos anos.

Com um orçamento estimado em R$ 96.485 milhões, Aquino Leite destacou que cerca de 64% do montante é destinado ao pagamento de pessoal e encargos sociais, enquanto o restante contempla atividades administrativas, como a realização de concurso público e ações de capacitação.

Segundo ele, estão previstos R$ 800 mil para o certame, além de R$ 125 mil para programas voltados à qualificação de servidores e R$ 42 mil para encargos como vale-transporte.

Um dos pontos de destaque foi a economia gerada com iniciativas de modernização e eficiência administrativa. A substituição de sistemas de telefonia convencional pelo modelo Voip, por exemplo, permitiu uma redução significativa nos custos operacionais.

Outro marco foi a criação de plataformas próprias para gestão da folha de pagamento e arrecadação de IPTU, resultando em uma economia superior a R$ 1 milhão.

Aquino também ressaltou os esforços voltados à transparência pública. “Todos os pregões eletrônicos do município podem ser acompanhados em tempo real por qualquer cidadão através do Portal de Compras. Lá estão disponíveis os documentos e normativas de cada processo licitatório”, afirmou.

Ele ainda citou a implantação do sistema 1Doc, que desburocratizou a comunicação interna e externa da gestão municipal. Apenas no último ano, foram gerados mais de 1,1 milhão de documentos pelo sistema, que também integrou serviços como e-mails e SMS, otimizando a relação entre a prefeitura e os cidadãos.

Outro dado relevante foi o reconhecimento nacional de Campina Grande no ranking de qualificação de servidores públicos. De acordo com o Centro de Liderança Pública (CLP), o município ocupa a segunda posição no país nesse quesito. Aquino atribuiu esse resultado à realização de concursos e à contínua capacitação dos profissionais. Somente em 2024, cerca de mil servidores participaram de cursos em áreas como orçamento público, Libras e redação oficial.

Além disso, os pregões eletrônicos realizados pela Pasta geraram economias expressivas. Aquino explicou que, graças à competitividade dos processos virtuais, os valores estimados para contratações foram reduzidos em cerca de 20%, resultando em mais de R$ 37 milhões poupados aos cofres públicos apenas em 2024.

Encerrando sua fala, o secretário-adjunto enfatizou a disposição da Secretaria de Administração em colaborar com os debates sobre o orçamento.

“Estamos à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários e seguimos comprometidos com a transparência, a eficiência e o desenvolvimento do nosso município”, concluiu.