Assembleia da Paraíba só escolherá novo conselheiro do TCE em 2025

O deputado-presidente Adriano Galdino, da Assembleia Legislativa, informou que somente em fevereiro do próximo ano será feita a eleição para escolha do novo integrante do Tribunal de Contas do Estado, para ocupar a vaga que será aberta com a aposentadoria compulsória (75 anos) do conselheiro Arthur Cunha Lima, em meados do próximo mês.

Oficialmente, apenas o deputado estadual Tião Gomes (PSB) se lançou como candidato.

Tião se esquivou de conceder entrevistas esta semana na sessão da Assembleia Legislativa.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

