Advogado do prefeito Bruno comenta Aijes impetradas pela oposição

Durante entrevista à rádio Rádio Caturité FM, o advogado eleitoral Rodrigo Rabelo (foto), que representa a coligação do prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), falou sobre as Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) movidas pela oposição. As ações tratam de supostas irregularidades na gestão, incluindo a contratação de servidores e a alegação da existência de um “gabinete do ódio”.

Rabelo criticou a fundamentação das ações e as classificou como instrumentos de manobra política. “Foram duas ações com a finalidade única de criar argumentos políticos através da utilização da jurisdição. Uma AIJE versa sobre a suposta contratação irregular de servidores por interesse público excepcional, e a outra, ainda pior, fala sobre a suposta existência de um ‘gabinete do ódio’. Me parece que o pessoal ficou empolgado com as notícias nacionais querendo replicar aqui o que obviamente não tem nenhuma relação com a realidade dos fatos”, destacou.

O advogado também comentou o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) em relação à AIJE que trata das contratações. Ele reforçou que o processo carece de provas substanciais e destacou a postura de defesa frente às acusações.

“A oposição derrotada nas eleições ingressou com uma ação sem acostar qualquer prova do que estavam alegando, sem indicar testemunhas, uma AIJE totalmente despida de provas e de fundamentação técnica. Em razão disso, apresentamos uma defesa robusta, juntamos todas as provas que demonstram a ausência de ilegalidade por parte do prefeito, do vice-prefeito Alcindor Vilarim e de quatro secretários”, afirmou.

Rabelo ressaltou que o MPE opinou pela continuidade da tramitação da ação para ouvir as testemunhas indicadas, algo que, segundo ele, é compatível com o ritmo processual.

“A defesa segue muito firme no sentido de entender e de provar nos autos que não houve qualquer ilegalidade conforme apontado pela coligação derrotada”, concluiu.