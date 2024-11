Saiba como a Assembleia Legislativa da Paraíba mudou o seu regimento

Será realizada na sessão ordinária da próxima terça-feira a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba para o biênio 2025/2026.

Anteontem, foi aprovada uma mudança no regimento interno da Casa nessa direção.

Conforme a modificação – que também anulou a eleição por antecipação, realizada em 1º de fevereiro de 2023 -, daqui por diante as eleições para a mesa da ALPB poderão ser realizadas a partir do mês de outubro do segundo ano de cada legislatura.

O ajuste regimental decorreu de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre situações semelhantes verificadas nas Assembleias Legislativas do Rio Grande do Norte, Sergipe e Pernambuco.

A aprovação da mudança regimental ocorreu de forma unânime, inclusive com o voto do deputado Wallber Virgolino (PL), que vinha contestando publicamente esse processo sucessório na ALPB.

Wallber e Adriano Galdino conversaram reservadamente antes da votação em plenário.

