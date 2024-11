Prefeito de João Pessoa se licencia e passa o cargo ao vice

O prefeito reeleito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), vai se licenciar do cargo na próxima segunda-feira (25), quando passa a administração da cidade para o vice-prefeito Léo Bezerra (PSB). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (21), à imprensa, por ocasião da solenidade de autorização das obras de reforma e ampliação do Mercado do Castelo Branco.

Cícero tira uns dias de férias, mas, segundo ele, é da forma de: “enquanto descansa, carrega pedra”, porque nesse intervalo vai a Brasília buscar mais recursos para a cidade de João Pessoa. Depois vai a São Paulo, onde participa de uma exposição francesa, no sentido de ampliar algumas parcerias, entre elas, para a área de mobilidade urbana, cultura e de educação.

“Dessa forma, nós vamos fazer cada vez mais ações em favor da cidade de João Pessoa. Eu estou muito feliz e grato a todos aqueles que confiaram nas nossas propostas e na nossa força de trabalho. Então, cabe a mim, a Leo e a toda equipe cumprirmos com essa toda confiança que o povo depositou com o resultado das urnas de quase 260 mil votos”, destacou.

Já para o vice-prefeito Léo Bezerra, estar ocupando o cargo de prefeito mais uma vez, é um momento de satisfação muito grande. “Toda vez que o prefeito viaja, tenho a confiança dele para poder tocar e seguir as ações da Prefeitura, eu me sinto preparado e já vivo esse dia a dia com o prefeito Cícero, na fiscalização das obras e é só seguir o ritmo acelerado do prefeito”, enfatizou.