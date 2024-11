João Azevêdo comenta os nomes postos à sucessão do governo da Paraíba em 2026

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB) comentou os nomes que estão postos para sucedê-lo nas eleições de 2026, entre eles, do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino (Republicanos), do secretário da Infraestrutura, Deusdete Queiroga e do próprio vice-governador, Lucas Ribeiro (PP).

Azevêdo disse que vai esperar o tempo devido, evitando a antecipação do processo eleitoral que só acontecerá em 2026 para somente começar a dialogar com todos, que fazem parte da sua base aliada.

“Política se faz com diálogo. Todo mundo senta para conversar, se só tem uma vaga não pode ter quatro. Então, nós vamos dialogar, discutir e encontrar a melhor alternativa”, disse.

O governador lembrou que a política se faz de grupo e dentro do seu agrupamento político não há interesses pessoais, mas sim de grupo e há os partidos da base que precisam e serão ouvidos e se terá essa definição em 2026.

“Mas 2026 ainda está longe ainda gente. Vamos trabalhar”, conclamou Azevêdo.