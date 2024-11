Governador externa a preferência de que Galdino continue na presidência da ALPB

O governador da Paraíba, João Azevedo (PSB), externou em entrevista concedida à imprensa nesta quinta-feira (21), o desejo de que o deputado Adriano Galdino (Republicanos) continue na presidência da Assembleia Legislativa neste próximo biênio (2025/2027), uma vez que, a eleição de 2023 não está mais valendo por força da Resolução 2.278 de 19 de novembro de 2024, que anulou o pleito.

“Eu já tinha dito ao presidente Adriano desse nosso desejo de que as coisas continuassem dessa forma e se houvesse a necessidade de fazer outra eleição para atender a uma condição que o Supremo Tribunal Federal colocou, que fosse feita, mas eu tenho certeza de que acontecerá sem nenhuma anormalidade e as coisas permanecerão do jeito que foram pensadas, anteriormente, apenas com a renovação”, disse.

Segundo ele, a atitude do presidente Galdino de se antecipar ao julgamento da Suprema Corte é extremamente importante e foi muito bem pensada porque, definitivamente, encerra essa discussão.

A nova eleição deverá ocorrer na sessão da próxima terça-feira (26), que deverá reeleger o deputado Adriano Galdino no cargo de presidente com novos integrantes na composição da Mesa Diretora