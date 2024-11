Galdino: “Trabalho no consenso para que tenhamos unanimidade na eleição da Mesa da ALPB”

O presidente da Assembleia Legislativa na Paraíba, deputado Adriano Galdino (Republicanos), disse em entrevista concedida à imprensa nesta quinta-feira (21), que está trabalhando para ter o consenso da unanimidade no que diz respeito à nova eleição da Mesa Diretora do Poder Legislativo para o biênio 2025/2027 e com os mesmo nomes, que estiveram na chapa eleita em 2023, em contestação no Supremo Tribunal Federal, por conta da eleição antecipada.

E já antecipando ao julgamento do STF, o Poder Legislativo apresentou um reolução anulando a eleição do segundo biênio e na sessão da próxima terça-feira (26), os deputados farão a eleição da nova Mesa Diretora do próximo biênio, que deverá reconduzir o deputado Adriano Galdino à presidência.

“A chapa é a mesma que foi votada e eleita há dois anos e está tudo absolutamente tranquilo. Eu estou trabalhando no consenso novamente para a gente ter unanimidade dos deputados da Casa de Epitácio Pessoa”, destacou.

Veja a chapa eleita em 2023 e que deve ser repetida

CHAPA – POR UMA PARAÍBA MELHOR E MAIS JUSTA PARA TODOS 2° Biênio (2025-2027)

PRESIDENTE:DEPUTADO ADRIANO GALDINO (REPUBLICANOS)

1° VICE-PRESIDENTE: DEP. FELIPE LEITÃO( PSD)

2° VICE-PRESIDENTE: DEP. CIDA RAMOS (PT)

3° VICE-PRESIDENTE: DEP. DR. TACIANO DINIZ (UNIÃO BRASIL)

4° VICE-PRESIDENTE: DEP. FÁBIO RAMALHO (PSDB)

1° SECRETÁRIO: DEP. TOVAR (PSDB)

2° SECRETÁRIO: DEP. EDUARDO CARNEIRO (SOLIDARIEDADE)

3° SECRETÁRIO: DEP. ANDERSON MONTEIRO (MDB)

4° SECRETÁRIO: DEP. DRA. JANE PANTA (PP)

1° SUPLENTE: DEP. SARGENTO NETO (PL)

2° SUPLENTE: DEP. GALEGO SOUZA (PP)

3° SUPLENTE: DEP. EDUARDO BRITO (SOLIDARIEDADE)

4° SUPLENTE: DEP. JÚNIOR ARAÚJO (PSB)