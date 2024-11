O deputado estadual Hervázio Bezerra (PSB) concedeu entrevista ao ParaibaOnline nesta quinta-feira (21), abordando questões políticas estratégicas relacionadas à sucessão de 2026 e à atuação do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino. Hervázio destacou o protagonismo de Galdino no cenário político estadual, programando sua liderança e força como possíveis alavancas para voos maiores no futuro.

Ao comentar sobre a legalidade da chamada “eleição casada” referente à antecipação do segundo biênio da ALPB, o parlamentar ressaltou que aguarda um posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema, como ocorreu em outros estados.

“Inicialmente, temos que saber se realmente o STF vai apontar, como nos demais estados, a ilegalidade da eleição casada para o primeiro e para o segundo biênio. Porque, caso isso ocorra, aí nós não podemos esconder, de modo algum, o favoritismo que ele tem, e não sei se ele terá concorrência”, afirmou Hervázio.

Para o deputado, a presidência da ALPB confere a Adriano Galdino uma visibilidade política significativa. Ele ainda apontou a habilidade de Galdino em usar essa posição para fortalecer seu espaço no cenário político, mencionando também a projeção nacional do deputado Hugo Motta (Republicanos) como possível trunfo na construção de alianças.

“A presidência da Assembleia é uma vitrine enorme pela força que ele tem, pela liderança que tem, e o deputado Adriano usa isso muito bem, ao seu favor, no espaço político. Política é assim, não existe espaço vazio”, disse Hervázio.

O deputado também destacou o reconhecimento do governador João Azevêdo (PSB) ao trabalho de Galdino, mencionando o período em que o presidente da ALPB esteve à frente do Executivo estadual durante uma viagem do governador.

“O governador tem demonstrado gratidão à atuação de Adriano enquanto presidente da Assembleia nos projetos que são de interesse, não do governador João Azevêdo, mas de interesse da Paraíba. Gratidão sabemos que é um sentimento praticamente em extinção, mas não é o caso do governador. Então, sem dúvida, foi e é um gesto de atenção e respeito do governador para com a nossa Casa”, afirmou.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline