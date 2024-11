Chico Mendes defende diálogo republicano na ALPB

O deputado estadual Chico Mendes (PSB), líder da bancada governista na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), concedeu entrevista ao ParaibaOnline, onde destacou a ampliação da base de apoio ao governo João Azevêdo (PSB), ressaltou a importância do diálogo respeitoso entre situação e oposição e comentou a dinâmica de votação dos parlamentares em pautas estratégicas.

Chico iniciou reafirmando o compromisso do governador em fortalecer sua base parlamentar, citando como os investimentos do governo nos 223 municípios têm contribuído para a adesão de novos aliados.

“O próprio governo, o governador João Azevêdo, trabalha pela ampliação dessa bancada. O que se tem feito nos 223 municípios da Paraíba – obras, investimentos, parcerias – tem convencido deputados situacionistas e oposicionistas de que estamos no caminho certo. Todos têm consciência de que o governo realmente presta um grande serviço à Paraíba”, destacou.

O parlamentar apontou que a bancada governista oscila entre 22 e 24 deputados, enfatizando que, apesar das divergências pontuais, o governo tem recebido apoio consistente em votações importantes. Ele também explicou as razões que levam alguns parlamentares, tanto da situação quanto da oposição, a votar de maneira alternada em determinadas pautas.

“Por exemplo, muitas vezes o deputado da oposição vota a favor do governo porque é uma pauta que agrada ao seu mandato, ou é do interesse do seu trabalho. Da mesma forma, o deputado governista pode votar contra o governo em uma pauta que seja sensível ao que ele acredita e defende. Essa oscilação é reflexo da condução individual de cada mandato”, explicou Chico.

O líder governista elogiou o ambiente de respeito e cordialidade que predomina na atual legislatura, em contraste com momentos de embates mais acirrados no passado.

“No passado, não tão distante, víamos empurrões, gritos e desrespeitos aqui na Assembleia entre as lideranças. Hoje, há respeito e amizade. O deputado Walber Virgolino, enquanto líder da oposição, várias vezes liberou sua bancada para votar pautas do governo. Eu também, em alguns momentos, fiz concessões para aprovar pautas da oposição. Esse é o papel de um debate republicano, responsável e elevado”, afirmou.

Assista a entrevista: