O que ´resta´ de expressivo no PSDB caminha para ficar ainda mais acanhado.

Dois dos três governadores que permanecem filiados ao partido cogitam trocar de legenda.

São os casos de Raquel Lyra, de Pernambuco, que está de ´noivado´ com o PSD, e de Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, de ´namoro´ com o Partido Liberal.

O governador gaúcho Eduardo Leite (foto) segue inteiramente ´tucanado´.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

