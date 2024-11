Deputado quer irmão como secretário da PMCG

O deputado estadual (licenciado) Sargento Neto (PL) deverá retomar em breve o seu mandato na Assembleia Legislativa e deixar o cargo de secretário de Serviços Urbanos.

Mas Neto deseja – como declarou ontem à ´Correio FM´ – indicar o seu sucessor: Luiz Felipe Pinto, procurador jurídico da Câmara de Vereadores – e ex ´braço direito´ e também ´braço esquerdo´ do vereador Marinaldo Cardoso (Republicanos) -; ou o irmão do deputado, Plinio Gomes, suplente de vereador em Campina.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.