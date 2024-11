Colunista: Orlandino Farias esmerou-se na arte de servir

Boa Vista, vizinha e filial cidade de Campina Grande, tem acumulado despedidas dolorosas no mês em curso.

Poucos dias após o adeus ao seu ex-prefeito e inquestionável benfeitor Edvan Pereira Leite, nesta segunda-feira quem nos deixou foi o ex-vereador Orlandino Farias, aos 90 anos.

Homem de poucas letras, mas de desmedido coração e espírito público, Orlandino fez da vocação de servir ao próximo – seja qual fosse o dia ou a hora do dia – uma rotina de sua longeva vida.

Ressaltem-se, sob a motivação do reconhecimento e da gratidão, as inumeráveis idas e vindas do ex-vereador entre Boa Vista e seus sítios e Campina, transportando passageiros enfermos, para os quais o seu abnegado voluntarismo significava a dura fronteira entre a vida e a morte, ou quando menos, o instrumento de alívio para dores as mais diversas e as mais intensas.

Ficam de Orlandino não discursos elaborados da tribuna da Câmara campinense ao longo de tantos mandatos.

Mas sobressai, atemporalmente, a imagem de um homem público devotado à arte de servir, com ou sem mandato, notadamente aos humildes conterrâneos.

Ele fez do seu espaço político uma plataforma de praticar o bem.

Descanse em paz!

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza