Presidente da Câmara de João Pessoa se pronuncia sobre decisão do TRE-PB

Na sessão ordinária desta terça-feira (19), o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Dinho Dowsley (PSD), se pronunciou sobre decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) revogando medidas cauteladores impostas ao parlamentar durante o pleito de 2024. O vereador chegou a ser afastado do cargo, mas essa determinação também foi revertida.

“A decisão de ontem, do TRE, foi importante, porque se fez justiça. Eu confio na justiça, eu confio nos valores democráticos e na solidez das nossas instituições. Tudo o que aconteceu me deixou mais forte para enfrentar os reais problemas do dia a dia e de quem mais importa, o povo de João Pessoa”, declarou.

O presidente se mostrou disposto a continuar exercendo seu trabalho e dando as respostas que, segundo ele, a população espera:

“Esta Casa, nos últimos quatro anos, enfrentou tempos turbulentos e deu as respostas que a população esperava. Na pandemia, quando muitos amigos e parentes morriam, projetamos mensagens nos prédios alertando para os cuidados necessários. Fizemos campanha, ajudamos na testagem e na convocação das pessoas para a vacinação. Compramos a briga da revitalização do Centro Histórico, votamos projetos importantes como o Plano Diretor, a Lei do Uso do Solo e demos conhecimento à população sobre seus direitos. Na parte administrativa, arrumamos a casa, saneamos as contas e isso tornou possível a construção de uma nova sede, ainda em obras. Estamos prontos, portanto, para dar as respostas que a população espera também nos próximos quatro anos. E neste ponto, meus amigos, eu, Dinho, estarei sempre à disposição de todos vocês”.

Dinho concluiu: “João Pessoa caminha para chegar a um milhão de habitantes e isso exigirá muito de todos nós, vereadores. E a esse chamado eu digo e repito: estamos prontos”.