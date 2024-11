STJ mantém prisão de pediatra acusado de estupro em João Pessoa

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a prisão preventiva de Fernando Paredes Cunha Lima, pediatra de 81 anos, acusado de estuprar crianças dentro de seu consultório em João Pessoa.

A decisão foi tomada pela ministra Daniela Teixeira, que destacou a gravidade das acusações e a necessidade de proteção das vítimas como justificativas para a detenção.

A defesa do médico alega que a prisão é desnecessária, ressaltando a idade avançada e problemas de saúde do acusado, além de questionar a fundamentação do pedido.

No entanto, a ministra considerou que a idade do réu não impede a prisão, especialmente devido à natureza dos crimes, descritos como “ardilosos e dissimulados”.

Fernando Cunha Lima está foragido há quase duas semanas, e seu nome foi incluído na lista de procurados da Paraíba. A defesa anunciou que pretende recorrer da decisão.